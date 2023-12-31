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Швейцарія - Норвегія 6:2: огляд матчу чемпіонату світу U-20

Норвегія з останнього місця у групі вилітає у матч за виживання
Сьогодні 11:10 198 0
Швейцарія - Норвегія 6:2: огляд матчу чемпіонату світу U-20
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

30 грудня у Швеції у п'ятий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею збірна Швейцарії перемогла Норвегію.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Норвегія з останнього місця у групі вилітає у матч за виживання, а Швейцарія вийшла у плей-оф.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
30 грудня

Швейцарія - Норвегія 6:2 (1:2, 4:0, 1:0)

Шайби: 06:05 Маєр - 1:0, 17:16 Йонсен - 1:1, 18:10 Дален - 1:2, 25:38 Брайлард - 2:2, 30:16 Тайбел - 3:2, 31:53 Діоніко - 4:2, 38:53 Шилд - 5:2, 45:12 Діоніко - 6:2

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