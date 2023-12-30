Збірна Швеції переграла Канаду: результати матчів чемпіонату світу U-20

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29 грудня у Швеції у четвертий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулося чотири матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів

У першому матчі збірна Словаччини святкувала впевнену перемогу над Норвегією. У другій зустрічі Латвія програла Фінляндії. Ці матчі завершили програму 3-го туру.

У першому матчі 4-го туру збірна США у серії булітів здолала Чехію.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

29 грудня

Норвегія - Словаччина 4:8 (1:2, 0:5, 3:1)

Шайби: Хайгард - 1:0, 13:55 Гонзек (Петровський, Місіак) - 1:1, 14:02 Пекарчик (Дворськи) - 1:2, 23:43 Дворський (Репчик, Месар) - 1:3, 26:02 Петровський (Штрбак, Месар) - 1:4, 27:10 Петровський (Сікора) - 1:5, 32:30 Репчик (Дворський, Штрбак) - 1:6, 34:04 Радівійович (Місіак, Петровський) - 1:7, 48:34 Солберг (Йонсен, Волд) - 2:7, 53:40 Дворський (Месар) - 2:8, 54:22 Вестерхайм - 3:8, 55:57 Найгард - 4:8

Латвія - Фінляндія 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Шайби: 14:15 Лассіла (Халттунен) - 0:1; 15:13 Пулккінен (Хаменано, Лассіла) - 0:2, 28:54 Халттунен (Лассіла, Найман) - 0:3, 40:47 Кескінен (Лассіла) - 0:4

Чехія - США 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 01:12 Ховард (Назар, Полкамп) - 0:1, 15:40 Станцл (Римон) - 1:1, 26:23 Барес (Прчик) - 2:1, 28:04 Сміт (Леонард, Перро) - 2:2, 31:47 Сапоушек (Сале, Меловськи) - 3:2, 34:11 Чеслі - 3:3

Канада U-20 - Швеція U-20 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайби: 21:53 Вілландер (Ліндстейн, Стенберг) - 0:1, 30:39 Остлунд (Леккерімакі, Ліндстейн) - 0:2