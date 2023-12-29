Збірна Фінляндії переграла Латвію: результати матчів чемпіонату світу U-20

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29 грудня у Швеції у четвертий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулося два матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів

У першому матчі збірна Словаччини святкувала впевнену перемогу над Норвегією. У другій зустрічі Латвія програла Фінляндії. Ці матчі завершили програму 3-го туру.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

29 грудня

Група В

Норвегія - Словаччина 4:8 (1:2, 0:5, 3:1)

Шайби: Хайгард - 1:0, 13:55 Гонзек (Петровський, Місіак) - 1:1, 14:02 Пекарчик (Дворськи) - 1:2, 23:43 Дворський (Репчик, Месар) - 1:3, 26:02 Петровський (Штрбак, Месар) - 1:4, 27:10 Петровський (Сікора) - 1:5, 32:30 Репчик (Дворський, Штрбак) - 1:6, 34:04 Радівійович (Місіак, Петровський) - 1:7, 48:34 Солберг (Йонсен, Волд) - 2:7, 53:40 Дворський (Месар) - 2:8, 54:22 Вестерхайм - 3:8, 55:57 Найгард - 4:8

Група А

Латвія - Фінляндія 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Шайби: 14:15 Лассіла (Халттунен) - 0:1; 15:13 Пулккінен (Хаменано, Лассіла) - 0:2, 28:54 Халттунен (Лассіла, Найман) - 0:3, 40:47 Кескінен (Лассіла) - 0:4

Сьогодні, 29 грудня, на чемпіонаті світу відбудеться ще два матчі: