Джерело - Чемпіон.

27 грудня у Швеції у другий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулося три матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів

У першому матчі турніру збірна Словаччини святкувала впевнену перемогу над Швейцарією. У другій зустрічі Німеччина вирвала перемогу у Фінляндії. Збірна Чехії не мала проблем з Норвегією.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

26 грудня

Група В

Словаччина U-20 - Швейцарія U-20 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 08:22 Гонзек (Репчик) – 1:0, 58:19 Репчик – 2:0, 59:18 Петровский – 3:0

Група А

Фінляндія U-20 - Німеччина U-20 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Шайби: 05:58 Освальд (Хордлер) – 0:1, 08:11 Манністо (Саму) – 1:1, 21:37 Халттунен – 2:1, 22:12 Хюбнер (Біккер, Сумпф) – 2:2, 23:05 Саму (Хеммінг) – 3:2, 33:08 Кехтер (Еліас) – 3:3, 34:38 Освальд (Хауф, Хордлер) – 3:4

Група В

Норвегія - Чехія 1:8 (0:2, 1:3, 0:3)

Шайби: 10:30 Куліч (Прчик, Шаповалів) - 0:1, 17:46 Куліч (Меловські, Хамара) - 0:2, 21:15 Локкерберг - 1:2, 32:15 Чех - 1:3, 32:52 Сале - 1:4, 38:46 Сале (Меловскі, Сапоусек) - 1:5, 48:49 Шаповалів (Меловскі, Кулич) - 1:6, 53:17 Сале - 1:7, 55:15 Куліч (Хамара) - 1:8

Група А

Латвія - Канада 0:10 (0:2, 0:3, 0:5)

Шайби: 05:10 Гіки (Матейчак, Селебріні) - 0:1, 07:11 Ягер (Селебріні, Ламоро) - 0:2, 21:18 Аллард (Бонк, Савойє) - 0:3, 24:35 Ренкопф (Селебріні) - 0:4, 30:56 Селебріні (Вуд, Матейчак) - 0:5, 42:12 Мінтен (Нельсон) - 0:6, 43:51 Вуд - 0:7, 45:43 Гіки (Мінтен, Савойє) - 0:8, 46:18 Ренкопф (Селебріні, Дюмайс) - 0:9, 50:58 Пойтрас (Ягер, Нельсон) - 0:10