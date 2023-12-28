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Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів

Сьогодні 04:41 7167 0
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів
#ЧС-2024 з хокею

Джерело - Чемпіон.

У шведському Гетеборзі відбудеться молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, участь в якому візьме 10 команд.

Вони поділені на дві групи. За підсумками групового етапу з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по чотири команди. Далі за кубкової системи визначається переможець турніру.

  • Група А: Канада, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Латвія
  • Група B: Чехія, США, Словаччина, Швейцарія, Норвегія

Матчі турніру відбудуться на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі.

Нагадаємо, що 6 січня 2023 збірна Канади в 20 раз виграла молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, обігравши у фіналі Чехію з рахунком 3:2. росію та білорусь усунули від участі у турнірі через збройне вторгнення в Україну.

Чемпіонат світу U-20 з хокею
Груповий етап
Тур 1
26 грудня
  • 13:00. Група В. Словаччина U-20 - Чехія U-20 - 6:2
  • 15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Канада U-20 - 2:5
  • 18:00. Група В. США U-20 - Норвегія U-20 - 4:1
  • 20:30. Група А. Швеція U-20 - Латвія U-20 - 6:0
Тур 2
27 грудня
  • 13:00. Група В. Словаччина U-20 - Швейцарія U-20 - 3:0
  • 15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Німеччина U-20 - 3:4
  • 18:00. Група В. Норвегія U-20 - Чехія U-20 - 1:8
  • 20:30. Група А. Латвія U-20 - Канада U-20 - 0:10
Тур 3
28 грудня
  • 18:00. Група В. Швейцарія U-20 - США U-20
  • 20:30. Група А. Німеччина U-20 - Швеція U-20
29 грудня
  • 13:00. Група В. Норвегія U-20 - Словаччина U-20
  • 15:30. Група А. Латвія U-20 - Фінляндія U-20
Тур 4
29 грудня
  • 18:00. Група В. Чехія U-20 - США U-20
  • 20:30. Група А. Канада U-20 - Швеція U-20

30 грудня

  • 18:00. Група В. Швейцарія U-20 - Норвегія U-20
  • 20:30. Група А. Німеччина U-20 - Латвія U-20
Тур 5
31 грудня
  • 13:00. Група В. США U-20 - Словаччина U-20
  • 15:30. Група А. Швеція U-20 - Фінляндія U-20
  • 18:00. Група В. Чехія U-20 - Швейцарія U-20
  • 20:30. Група А. Канада U-20 - Німеччина U-20
Плей-оф
2 січня
  • Перший матч 1/4 фіналу.
  • Другий матч 1/4 фіналу.
  • Третій матч 1/4 фіналу.
  • Четвертий матч 1/4 фіналу.

4 січня

  • Перший матч 1/2 фіналу.
  • Другий матч 1/2 фіналу.

5 січня

  • Матч за третє місце. 
  • Фінал. 
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