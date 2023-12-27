Збірна Німеччини перемогла Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20

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27 грудня у Швеції у другий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулося два матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів

У першому матчі турніру збірна Словаччини святкувала впевнену перемогу над Швейцарією. У другій зустрічі Німеччина вирвала перемогу у Фінляндії.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

26 грудня

Група В

Словаччина U-20 - Швейцарія U-20 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 08:22 Гонзек (Репчик) – 1:0, 58:19 Репчик – 2:0, 59:18 Петровский – 3:0

Група А

Фінляндія U-20 - Німеччина U-20 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Шайби: 05:58 Освальд (Хордлер) – 0:1, 08:11 Манністо (Саму) – 1:1, 21:37 Халттунен – 2:1, 22:12 Хюбнер (Біккер, Сумпф) – 2:2, 23:05 Саму (Хеммінг) – 3:2, 33:08 Кехтер (Еліас) – 3:3, 34:38 Освальд (Хауф, Хордлер) – 3:4

Сьогодні, 27 грудня, на ЧС-2024 відбудеться ще два матчі: