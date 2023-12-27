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Збірна Чехії знищила Норвегію, Німеччина здолала Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20

Сьогодні 21:28 396 0
Збірна Чехії знищила Норвегію, Німеччина здолала Фінляндію: результати матчів чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

27 грудня у Швеції у другий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулося три матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів

У першому матчі турніру збірна Словаччини святкувала впевнену перемогу над Швейцарією. У другій зустрічі Німеччина вирвала перемогу у Фінляндії. Збірна Чехії не мала проблем з Норвегією.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
26 грудня
Група В

Словаччина U-20 - Швейцарія U-20 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 08:22 Гонзек (Репчик) – 1:0, 58:19 Репчик – 2:0, 59:18 Петровский – 3:0

Група А

Фінляндія U-20 - Німеччина U-20 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Шайби: 05:58 Освальд (Хордлер) – 0:1, 08:11 Манністо (Саму) – 1:1, 21:37 Халттунен – 2:1, 22:12 Хюбнер (Біккер, Сумпф) – 2:2, 23:05 Саму (Хеммінг) – 3:2, 33:08 Кехтер (Еліас) – 3:3, 34:38 Освальд (Хауф, Хордлер) – 3:4

Група В

Норвегія - Чехія 1:8 (0:2, 1:3, 0:3)

Шайби: 10:30 Куліч (Прчик, Шаповалів) - 0:1, 17:46 Куліч (Меловські, Хамара) - 0:2, 21:15 Локкерберг - 1:2, 32:15 Чех - 1:3, 32:52 Сале - 1:4, 38:46 Сале (Меловскі, Сапоусек) - 1:5, 48:49 Шаповалів (Меловскі, Кулич) - 1:6, 53:17 Сале - 1:7, 55:15 Куліч (Хамара) - 1:8

Сьогодні, 27 грудня, на ЧС-2024 відбудеться ще один матч:

  • 20:30. Група А. Латвія U-20 - Канада U-20
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