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Збірна Канади перемогла Фінляндію: результати матчів молодіжного чемпіонату світу

Сьогодні 18:15 401 0
Збірна Канади перемогла Фінляндію: результати матчів молодіжного чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 грудня, у Швеції стартував молодіжний чемпіонат світу-2024 з хокею.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів

У першому матчі турніру збірна Словаччини святкувала вольову перемогу над Чехією. У другій зустрічі Канада переграла Фінляндію.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
26 грудня
Група В

Словаччина U-20 - Чехія U-20 6:2 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 0:1 - 01:01 Римон, 1:1 - 22:00 Петровський, 2:1 - 38:34 Репчик, 3:1 - 41:22 Гонзек, 4:1 - 44:15 Жабка, 5:1 - 45:22 Мошко, 5:2 - 51:25 Шаповалів, 6:2 - 51:55 Штрбак

Фінляндія U-20 - Канада U-20 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Шайби: 16:24 Даніельсон (Матейчак) - 0:1, 33:41 Аллард (Даніельсон) - 0:2, 35:56 Каскімакі (Каркі, Найман) - 1:2, 46:48 Селебріні - 1:3, 57 :33 Пойтрас (Гіки) - 1:4, 58:45 Лассіла - 2:4, 59:54 Ламоро - 2:5

Сьогодні, 26 грудня, на чемпіонаті світу U-20 з хокею відбудеться ще кілька матчів:

18:00. Група В. США U-20 - Норвегія U-20

20:30. Група А. Швеція U-20 - Латвія U-20

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