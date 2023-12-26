Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар матчів

Джерело - Чемпіон.

У шведському Гетеборзі відбудеться молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, участь в якому візьме 10 команд.

Вони поділені на дві групи. За підсумками групового етапу з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по чотири команди. Далі за кубкової системи визначається переможець турніру.

Група А: Канада, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Латвія

Група B: Чехія, США, Словаччина, Швейцарія, Норвегія

Матчі турніру відбудуться на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі.

Нагадаємо, що 6 січня 2023 збірна Канади в 20 раз виграла молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, обігравши у фіналі Чехію з рахунком 3:2. росію та білорусь усунули від участі у турнірі через збройне вторгнення в Україну.

Чемпіонат світу U-20 з хокею

Груповий етап

Тур 1

26 грудня

13:00. Група В. Словаччина U-20 - Чехія U-20

15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Канада U-20

18:00. Група В. США U-20 - Норвегія U-20

20:30. Група А. Швеція U-20 - Латвія U-20

Тур 2

27 грудня

13:00. Група В. Словаччина U-20 - Швейцарія U-20

15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Німеччина U-20

18:00. Група В. Норвегія U-20 - Чехія U-20

20:30. Група А. Латвія U-20 - Канада U-20

Тур 3

28 грудня

18:00. Група В. Швейцарія U-20 - США U-20

20:30. Група А. Німеччина U-20 - Швеція U-20

29 грудня

13:00. Група В. Норвегія U-20 - Словаччина U-20

15:30. Група А. Латвія U-20 - Фінляндія U-20

Тур 4

29 грудня

18:00. Група В. Чехія U-20 - США U-20

20:30. Група А. Канада U-20 - Швеція U-20

30 грудня

18:00. Група В. Швейцарія U-20 - Норвегія U-20

20:30. Група А. Німеччина U-20 - Латвія U-20

Тур 5

31 грудня

13:00. Група В. США U-20 - Словаччина U-20

15:30. Група А. Швеція U-20 - Фінляндія U-20

18:00. Група В. Чехія U-20 - Швейцарія U-20

20:30. Група А. Канада U-20 - Німеччина U-20

Плей-оф

2 січня

Перший матч 1/4 фіналу.

Другий матч 1/4 фіналу.

Третій матч 1/4 фіналу.

Четвертий матч 1/4 фіналу.

4 січня

Перший матч 1/2 фіналу.

Другий матч 1/2 фіналу.

5 січня