Вирішальним став другий період

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру чемпіонату України з хокею Сокіл зазнав поразки від Тризуба.

Чемпіонат України з хокею

18 тур, 24 грудня

Сокіл - Тризуб 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Шайби: 0:1 - Поліщук (Бондаренко, Зик), 26:04. 1:1 - Мазур (Качан, Чердак), 29:24. 1:2 - Поліщук (Бондаренко, - подв. більш.), 32:54. 1:3 - Лаврик (Поліщук, Бондаренко), 34:48. 2:3 - Бабинець (Чердак, - подв. більш.), 54:36. 2:4 - Лаврик (п.в.), 59:41

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