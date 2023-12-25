Головне
Магучіх - найкраща атлетка, Ковтун - найкращий атлет 2023 року
Вчора 20:43 422
Барселона зацікавилася Судаковим
Сьогодні 09:24 416
Відомий бізнесмен придбав 25% акцій Манчестер Юнайтед
Вчора 19:25 475
Жирона повісила цінник на Циганкова
Вчора 17:25 1727
Челсі Мудрика поступився Вулвергемптону у 18 турі АПЛ
Вчора 17:08 583
Генінсон залишив Чорноморець
Вчора 16:24 445
Тарасюк та Мандзин виграли одиночний мікст на чемпіонаті України
Вчора 14:51 365
Миколенко - у трійці найкращих гравців АПЛ за зростом середньої оцінки від WhoScored
Вчора 13:31 462
Джошуа переміг Валліна, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру: результати вечору боксу в Саудівській Аравії
Вчора 09:21 2634
Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна в Саудівській Аравії
Вчора 08:35 1464
Прямі трансляції

Сокіл - Тризуб 2:4: огляд матчу

Вирішальним став другий період
Сьогодні 09:40 89 0
Сокіл - Тризуб 2:4: огляд матчу
#Сокіл, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру чемпіонату України з хокею Сокіл зазнав поразки від Тризуба.

Чемпіонат України з хокею
18 тур, 24 грудня

Сокіл - Тризуб 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Шайби: 0:1 - Поліщук (Бондаренко, Зик), 26:04. 1:1 - Мазур (Качан, Чердак), 29:24. 1:2 - Поліщук (Бондаренко, - подв. більш.), 32:54. 1:3 - Лаврик (Поліщук, Бондаренко), 34:48. 2:3 - Бабинець (Чердак, - подв. більш.), 54:36. 2:4 - Лаврик (п.в.), 59:41

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сокіл несподівано програв Тризубу у чемпіонаті України Сокіл несподівано програв Тризубу у чемпіонаті України 649
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар матчів 1457
Стало відомо, де відбудеться матч Боснія і Герцеговина - Україна Стало відомо, де відбудеться матч Боснія і Герцеговина - Україна 750
Реал готовий викупити бразильця у Шахтаря Реал готовий викупити бразильця у Шахтаря 604
Стала відома оцінка Михайла за матч з Вулвергемптоном Стала відома оцінка Михайла за матч з Вулвергемптоном 855
Жирона повісила цінник на Циганкова Жирона повісила цінник на Циганкова 1727
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21534 7
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 14106 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17284 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17858 6
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26134 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86325