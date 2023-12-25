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Київ Кепіталз - Харківські Берсерки 6:4: огляд матчу

Кривоножкін оформив покер у звітному матчі
Сьогодні 08:24 149 0
Київ Кепіталз - Харківські Берсерки 6:4: огляд матчу
#Харківські Берсерки, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Київ Кепіталз, поступаючись по ходу матчу 0:3, здобули ефектну вольову перемогу над Харківськими Берсерками у рамках регулярного чемпіонату.

Чемпіонат України з хокею
18 тур, 24 грудня

Київ Кепіталз - Харківські Берсерки 6:4 (1:3, 3:1, 2:0)

Шайби: 0:1 - Ревука (Осадчий, - більш.), 02:16. 0:2 - О. Резюк (Халін, Дуюн, - більш.), 06:33. 0:3 - Осадчий (Піддубний), 14:48. 1:3 - Кривоножкін (Берднікс, - більш.), 19:28. 2:3 - Кривоножкін (Секірко, М. Олійник, - більш.), 23:34. 2:4 - Безуглий (Бєлік), 31:44. 3:4 - Берднікс (Куцевич, Моксунен), 38:22. 4:4 - Кривоножкін (Дворник, М. Олійник), 39:06. 5:4 - Кривоножкін (М. Олійник, Моксунен), 43:58. 6:4 - Луговий (Таран, М. Олійник), 50:49

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