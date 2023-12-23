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Київ Кепіталз - Тризуб 10:2: огляд матчу чемпіонату України

Київ Кепіталз закинув 10 шайб
Сьогодні 13:05 173 0
Київ Кепіталз - Тризуб 10:2: огляд матчу чемпіонату України
#Київ Кепіталз, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Київ Кепіталз обіграв Тризуб у матчі регулярного чемпіонату України.

Чемпіонат України

22 грудня

Київ Кепіталз - Тризуб (Київ)  10:2 (3:0, 4:1, 3:1)

Шайби: 1:0 – Койда (Тищенко, Секірко), 05:11. 2:0 – Панченко (Черненко), 13:31. 3:0 – Панченко (Черненко, Моксунен), 17:21. 3:1 – Є. Тимченко (О. Благий), 21:30. 4:1 – Тищенко (Луговий, Секіркор), 28:30. 5:1 – Берднікс (Черненко), 28:58. 6:1 – Кривоножкін (Койда, М. Олійник), 30:04. 7:1 – Панченко (Черненко, Куцевич), 35:53. 8:1 – Берднікс (Луговий, Тищенко), 43:02. 8:2 – Є. Тимченко (Фроленко, Черемнов), 50:02. 9:2 – Сірченко (Валькун, Древаль), 56:01. 10:2 – Луговий (Тищенко), 56:30

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