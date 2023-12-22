Головне
Магучіх - переможниця рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року
Сьогодні 10:54 431
В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб
Сьогодні 20:37 538
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Сьогодні 15:32 27465
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 15:28 147132
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 14:39 157302 7
Трансферна ціна Довбика зросла майже вдвічі
Сьогодні 14:26 603
Довбик - кандидат на звання найкращого гравця грудня у Ла-Лізі
Сьогодні 13:59 360
Визначився суперник Дерев'янченка на вечорі боксу в Лас-Вегасі
Сьогодні 11:50 375
Квартира журналіста Ковальського була знищена внаслідок атаки дронів на Київ
Сьогодні 08:40 659
Жирона з голом Довбика зіграла внічию з Бетісом, Реал дотиснув Алавес: результати 18 туру Ла-Ліги
Сьогодні 00:25 1389
Прямі трансляції

Київ Кепіталз розгромив Тризуб у чемпіонаті України

Київ Кепіталз закинув 10 шайб
Сьогодні 20:22 144 0
Київ Кепіталз розгромив Тризуб у чемпіонаті України
#Київ Кепіталз, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Київ Кепіталз обіграв Тризуб у матчі регулярного чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 10:2. Найкращий бомбардир команди Ярослав Панченко відзначився хет-триком.

Чемпіонат України

22 грудня

Київ Кепіталз - Тризуб (Київ)  10:2 (3:0, 4:1, 3:1)

Шайби: 1:0 – Койда (Тищенко, Секірко), 05:11. 2:0 – Панченко (Черненко), 13:31. 3:0 – Панченко (Черненко, Моксунен), 17:21. 3:1 – Є. Тимченко (О. Благий), 21:30. 4:1 – Тищенко (Луговий, Секіркор), 28:30. 5:1 – Берднікс (Черненко), 28:58. 6:1 – Кривоножкін (Койда, М. Олійник), 30:04. 7:1 – Панченко (Черненко, Куцевич), 35:53. 8:1 – Берднікс (Луговий, Тищенко), 43:02. 8:2 – Є. Тимченко (Фроленко, Черемнов), 50:02. 9:2 – Сірченко (Валькун, Древаль), 56:01. 10:2 – Луговий (Тищенко), 56:30

Коментарі ()
Популярне зараз
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 157302 7
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 27465
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 147132
Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів у 135-річній історії хевівейту Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів у 135-річній історії хевівейту 6254
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 40591
Фото дня: Світоліна привчає свою 1-річну донечку до української мови Фото дня: Світоліна привчає свою 1-річну донечку до української мови 4202
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32070
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88440 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46200
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52010 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56930
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 286442 1