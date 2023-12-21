Сокіл по булітах переграв Кременчук у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Сокіл вчетверте в сезоні здолав Кременчук у чемпіонаті України.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. У серії булітів перемогу здобули кияни завдяки бездоганній грі голкіпера Богдана Дьяченка. Богдан виграв уже п’яту буллітну серію поспіль і не пропустив при цьому жодного з 28-ми кидків.

Чемпіонат України

21 грудня

Сокіл (Київ) - Кременчук 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Лялька (Середницький, Матвієнко), 03:22. 1:1 – Захаров (менш.), 05:09. 1:2 – Матусевич (Лялька, Целогородцев, - більш.), 15:14. 2:2 – Янішевський (Полоницький, - більш.), 42:20. 3:2 – Чердак (вирішальний булліт)