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Коламбус розгромив Баффало, Рейнджерс переграв Торонто: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Сьогодні 09:52 239 0
Коламбус розгромив Баффало, Рейнджерс переграв Торонто: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
20 грудня

Кароліна – Вегас 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)

Нью-Джерсі - Філадельфія 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Торонто – Рейнджерс 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Бостон – Міннесота 3:4 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 0:1)

Баффало – Коламбус 4:9 (1:3, 1:4, 2:2)

Тампа-Бей - Сент-Луїс 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Айлендерс – Едмонтон 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Нашвілл – Ванкувер 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Чикаго – Колорадо 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Аризона – Оттава 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)

Сан-Хосе - Лос-Анджелес 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

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