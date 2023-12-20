Коламбус розгромив Баффало, Рейнджерс переграв Торонто: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
20 грудня
20 грудня
Кароліна – Вегас 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)
Нью-Джерсі - Філадельфія 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Торонто – Рейнджерс 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Бостон – Міннесота 3:4 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 0:1)
Баффало – Коламбус 4:9 (1:3, 1:4, 2:2)
Тампа-Бей - Сент-Луїс 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Айлендерс – Едмонтон 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Нашвілл – Ванкувер 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Чикаго – Колорадо 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
Аризона – Оттава 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)
Сан-Хосе - Лос-Анджелес 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
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