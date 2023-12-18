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Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу

Сьогодні 06:31 1023 0
Збірна України програла Словенії на молодіжному чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України з хокею в останньому матчі на чемпіонаті світу U-20 у Дивізіоні 1B поступилася Словенії U-20

Словенці виграли з рахунком 5:3 та вийшли до Дивізіону 1A. Україна U-20 залишається у Дивізіоні 1B, хоча перед командою було поставлено завдання виграти свою групу.

Чемпіонат світу з хокею U-20
Дивізіон 1B
18 грудня

Словенія - Україна 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

Шайби: 12:17 Сітар - 1:0, 20:37 Срнкіч (Зезей, Беричич) - 2:0, 22:10 Шамардін (Крикля, Сидоренко) - 2:1, 34:15 Сидоренко - 2:2, 38:24 Сімчук (Пазій, Дахновський) - 2:3, 39:15 Север (Сітар) - 3:3, 41:48 Сітар - 4:3, 44:33 Лебен (Крепіншек) - 5:3

Воротарі: Кавчич - Арцатбанов

Підсумкова турнірна таблиця:

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