Джерело - Чемпіон.

У ніч проти неділі, 17 грудня, в рамках регулярного сезону Національної хокейної ліги пройшло тринадцять матчів.

Торонто на своєму льоді познущався над Піттсбургом, відправивши у ворота "пінгвінів" сім шайб, Міннесота і Лос-Анджелес обіграли своїх опонентів по булітах, а Рейнджерс і Сент-Луїс вирвали перемоги в овертаймах.

Чемпіонат НХЛ - Регулярний чемпіонат

17 грудня

Міннесота - Ванкувер 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 18 Годро (Марун, Фоліньо)

1:1 – 23 Блюгерс (Гарланд, Джошуа)

Вінніпег - Колорадо 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

1:0 – 13 Віларді (Морріссі, Шайфлі)

2:0 – 15 Намєстніков (Піонк, Іафалло)

3:0 – 28 Іафалло ()

3:1 – 42 Друен (Маккіннон, Рантанен)

4:1 – 43 Віларді (Морріссі, Елерс)

5:1 – 48 Нідеррайтер (Епплтон, Намєстніков)

5:2 – 50 Джонсон (Маккіннон, Нічушкін)

6:2 – 58 Елерс (Шайфлі)

Монреаль - Айлендерс 5:3 (0:0, 4:0, 1:3)

1:0 – 27 Армія (Гуле, Галлагер)

2:0 – 30 Андерсон (Монахан, Беррон)

3:0 – 39 Андерсон (Беррон, Монахан)

4:0 – 39 Кофілд (Слафковскі, Сузукі)

4:1 – 42 Нелсон (Добсон)

4:2 – 43 Нелсон (Добсон)

4:3 – 54 Хорват (Романов, Добсон)

5:3 – 59 Дворак (Сузукі)

Філадельфія - Детройт 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 6 Йорк (Фоерстер, Конекни)

Бостон - Рейнджерс 1:2 ОВ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 22 Фредерік (Пойтрас, ван Рімсдайк)

1:1 – 50 Трочек (Фокс, Зібанежад)

1:2 – 62 Трочек (Густафссон, Панарін)

Торонто - Піттсбург 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

1:0 – 1 Найз (Домі)

2:0 – 10 Марнер (Домі, Робертсон)

3:0 – 18 Макменн (Хольмберг, Бертуцці)

4:0 – 22 Домі (Марнер, Найз)

5:0 – 24 Таварес (Райллі, В. Нюландер)

6:0 – 34 Грегор (Тіммінс, Бертуцці)

7:0 – 54 В. Нюландер (Маккейб, Бертуцці)

Колумбус - Нью-Джерсі 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

0:1 – 1 Джек Г'юз (Тоффолі)

0:2 – 16 Хаула (Хольц, Мерсер)

1:2 – 21 Марченко (Годро)

1:3 – 21 Тоффолі (Братт)

2:3 – 28 Чінахов (Воронков, Пік)

2:4 – 34 Джек Г'юз (Хішир, Братт)

2:5 – 42 Хішир (Братт)

3:5 – 58 Тексьє (Іржичек, Фантіллі)

3:6 – 59 Джек Г'юз

Нашвілл - Вашингтон 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 – 5 Сіссонс (Форсберг, Йосі)

1:1 – 25 Оші (Овечкін, Строум)

2:1 – 33 Томазіно (Сміт)

3:1 – 43 Тренін (МакКеррон, Каррьє)

Сент-Луїс - Даллас 4:3 ОВ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

0:1 – 4 Марчмент (Дюшен, Сегін)

0:2 – 6 Делландреа (Стіл, Факса)

1:2 – 12 Саад (Хейс, Кайру)

2:2 – 21 Кайру (Томас, Крюг)

3:2 – 36 Хейс (Крюг, Торопченко)

3:3 – 53 Дадонов (Харлі, Хейсканен)

4:3 – 61 Парайко (Томас, Кайру)

Аризона - Баффало 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 35 Келлер (Керфут)

2:0 – 49 О’Брайен (Кулі)

Калгарі - Тампа-Бей 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)

1:0 – 22 Грір (Хеніфін, Андерссон)

2:0 – 26 Вігар (Колман, Манджіпані)

3:0 – 27 Шарангович (Ліндхольм, Остерлі)

3:1 – 44 Пойнт (Кучеров)

3:2 – 45 Стемкос (Хедман, Кучеров)

4:2 – 51 Зарі (Остерлі)

Едмонтон - Флорида 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

0:1 – 5 Верхеге (Екман-Ларссон, Беннетт)

0:2 – 18 Монтур (Беннетт, Верхеге)

0:3 – 19 Барков (Екман-Ларссон, Райнхарт)

1:3 – 28 Хайман (Макдевід, Нюджент-Хопкінс)

1:4 – 36 Беннетт (Бобровскій, Стенлунд)

1:5 – 41 Верхеге (Ткачак)

Сиетл - Лос-Анджелес 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 3:4)

1:0 – 6 Ларссон (Данн, Шор)

1:1 – 13 Мур (Фіала, Дано)

1:2 – 37 Копітар (Кемпе, Байфілд)

2:2 – 57 Бьйоркстранн (Макканн, Еванс)