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Детройт переміг Сент-Луїс, Тампа-Бей програла Ванкуверу: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Сьогодні 11:28 176 0
Детройт переміг Сент-Луїс, Тампа-Бей програла Ванкуверу: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
13 грудня

Оттава – Кароліна 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Піттсбург – Арізона 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Рейнджерс – Торонто 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)

Сент-Луїс – Детройт 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Нашвілл – Філадельфія 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Ванкувер – Тампа-Бей 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Вегас – Калгарі 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Едмонтон – Чикаго 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Сіетл – Флорида 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Сан-Хосе – Вінніпег 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

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