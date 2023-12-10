Бостон обіграв Арізону, Вегас розгромив Даллас: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
10 грудня
10 грудня
Бостон - Арізона 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Калгарі - Нью-Джерсі 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Даллас - Вегас 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)
Баффало - Монреаль 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 2:3)
Детройт - Оттава 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Торонто - Нашвілл 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Вашингтон - Рейнджерс 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Айлендерс - Лос-Анджелес 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Чикаго - Сент-Луїс 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Колорадо - Філадельфія 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Сіетл - Тампа-Бей 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)
Ванкувер - Кароліна 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
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