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Бостон обіграв Арізону, Вегас розгромив Даллас: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Сьогодні 10:25 170 0
Бостон обіграв Арізону, Вегас розгромив Даллас: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
10 грудня

Бостон - Арізона 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Калгарі - Нью-Джерсі 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Даллас - Вегас 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)

Баффало - Монреаль 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 2:3)

Детройт - Оттава 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Торонто - Нашвілл 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Вашингтон - Рейнджерс 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Айлендерс - Лос-Анджелес 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Чикаго - Сент-Луїс 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Колорадо - Філадельфія 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Сіетл - Тампа-Бей 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Ванкувер  - Кароліна 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

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