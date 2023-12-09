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Сокіл розгромив Берсерків у чемпіонату України

Кияни закинули 8 шайб у матчі
Сьогодні 10:25 117 0
Сокіл розгромив Берсерків у чемпіонату України
#Сокіл, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Сокіл розгромив Харківських Берсерків у чемпіонаті України.

Матч завершився з рахунком 8:1.

Чемпіонат України 

08 грудня

Сокіл - Харківські Берсерки 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Шайби: 1:0 - Філімонов (Захаров, Ромащенко), 13:30, 2:0 - Бондарєв (Бородай), 18:39, 3:0 - Благий (Мазур, Ромащенко), 25:47, 4:0 - Собченко (Разумов, Говорушко), 27:26, 4:1 - Дуюн (Безуглий, більш.), 31:08, 5:1 - Благий (Толстушко, Ромащенко), 36:21, 6:1 - Благий (Мазур, Жеребко), 46:23, 7:1 - Захаров (Разумов, менш.), 51:18, 8:1 - Мазур (Толстушко, Захаров), 49:24

Напередодні Сокіл закинув 11 шайб Берсеркам.

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