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Лос-Анджелес розгромив Монреаль: результати матчів НХЛ

Лос-Анджелес розгромив Монреаль: результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:39 196 0

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
08 грудня

Бостон - Баффало 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

 Монреаль - Лос-Анджелес 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

 Оттава - Торонто 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

 Детройт - Сан-Хосе 5:6 (0:0, 4:4, 1:1, 0:1)

 Айлендерс - Коламбус 7:3 (1:0, 3:2, 3:1)

Нешвілл - Тампа-Бей 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

 Вашингтон - Даллас 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, по булітах - 0:1)

Чикаго - Анахайм  1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

 Аризона - Філадельфія 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

 Калгарі - Кароліна 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)

 Колорадо - Вінніпег 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

 Ванкувер - Міннесота 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

 Сіетл - Нью-Джерсі 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

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