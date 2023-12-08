Лос-Анджелес розгромив Монреаль: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
08 грудня
08 грудня
Бостон - Баффало 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Монреаль - Лос-Анджелес 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Оттава - Торонто 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)
Детройт - Сан-Хосе 5:6 (0:0, 4:4, 1:1, 0:1)
Айлендерс - Коламбус 7:3 (1:0, 3:2, 3:1)
Нешвілл - Тампа-Бей 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Вашингтон - Даллас 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, по булітах - 0:1)
Чикаго - Анахайм 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Аризона - Філадельфія 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Калгарі - Кароліна 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
Колорадо - Вінніпег 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Ванкувер - Міннесота 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Сіетл - Нью-Джерсі 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)