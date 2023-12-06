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Сан-Хосе дотис Айлендерс, Анагайм поступився Колорадо: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Сьогодні 09:38 221 0
Сан-Хосе дотис Айлендерс, Анагайм поступився Колорадо: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат 
6 грудня

Коламбус - Лос-Анджелес 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

Оттава - Рейнджерс 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Баффало - Детройт 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

Айлендерс - Сан-Хосе 4:5 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)

Чикаго - Нашвілл 3:4 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:3)

Калгарі - Міннесота 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Колорадо - Анагайм 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Ванкувер - Нью-Джерсі 5:6 (2:4, 0:1, 3:1)

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