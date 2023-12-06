Сан-Хосе дотис Айлендерс, Анагайм поступився Колорадо: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
6 грудня
Коламбус - Лос-Анджелес 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)
Оттава - Рейнджерс 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
Баффало - Детройт 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
Айлендерс - Сан-Хосе 4:5 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)
Чикаго - Нашвілл 3:4 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:3)
Калгарі - Міннесота 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Колорадо - Анагайм 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Ванкувер - Нью-Джерсі 5:6 (2:4, 0:1, 3:1)
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