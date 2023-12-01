Вегас розгромив Ванкувер, Калгарі переграв Даллас: результати матчів НХЛ

Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
01 грудня
01 грудня
Монреаль - Флорида - 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)
Торонто - Сіетл - 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, по булітах - 2:0)
Детройт - Чикаго - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Бостон - Сан-Хосе - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Філадельфія - Нью-Джерсі - 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
Тампа-Бей - Піттсбург - 2:4 (2:0, 0:2, 0:2, 0:2)
Кароліна - Айлендерс - 4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)
Нешвілл - Міннесота - 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)
Сент-Луїс - Баффало - 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)
Вінніпег - Едмонтон - 1:3 (1:0, 0:0, 0:0, 0:3)
Аризона - Колорадо - 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
Калгарі - Даллас - 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
Анагайм - Вашингтон - 4:5 (2:4, 0:0, 2:1, 0:0)
Ванкувер - Вегас - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)