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Вегас розгромив Ванкувер, Калгарі переграв Даллас: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:40 197 0
Вегас розгромив Ванкувер, Калгарі переграв Даллас: результати матчів НХЛ

Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
01 грудня

Монреаль - Флорида - 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)

Торонто - Сіетл - 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, по булітах - 2:0)

Детройт - Чикаго - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Бостон - Сан-Хосе - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Філадельфія - Нью-Джерсі - 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Тампа-Бей - Піттсбург - 2:4 (2:0, 0:2, 0:2, 0:2)

Кароліна - Айлендерс - 4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)

Нешвілл - Міннесота - 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Сент-Луїс - Баффало - 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)

Вінніпег - Едмонтон - 1:3 (1:0, 0:0, 0:0, 0:3)

Аризона - Колорадо - 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Калгарі - Даллас - 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Анагайм - Вашингтон - 4:5 (2:4, 0:0, 2:1, 0:0)

Ванкувер - Вегас - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

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