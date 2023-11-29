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Едмонтон дотиснув Вегас, Кароліна розгромила Філадельфію: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:40 231 0
Едмонтон дотиснув Вегас, Кароліна розгромила Філадельфію: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
29 листопада

Торонто - Флорида - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по булітах - 1:0)

Нью-Джерсі - Айлендерс - 5:4 (1:1, 1:3, 3:0)

Філадельфія - Кароліна - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Вінніпег - Даллас - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Міннесота - Сент-Луїс - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Нешвілл - Піттсбург - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0)

Чикаго - Сіетл - 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Аризона - Тампа-Бей - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Едмонтон - Вегас - 5:4 (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, по булітах - 2:0)

Ванкувер - Анагайм - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0)

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