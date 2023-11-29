Едмонтон дотиснув Вегас, Кароліна розгромила Філадельфію: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
29 листопада
29 листопада
Торонто - Флорида - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по булітах - 1:0)
Нью-Джерсі - Айлендерс - 5:4 (1:1, 1:3, 3:0)
Філадельфія - Кароліна - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Вінніпег - Даллас - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Міннесота - Сент-Луїс - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Нешвілл - Піттсбург - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0)
Чикаго - Сіетл - 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Аризона - Тампа-Бей - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Едмонтон - Вегас - 5:4 (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, по булітах - 2:0)
Ванкувер - Анагайм - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0)