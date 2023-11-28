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ФХУ перенесла два матчі чемпіонату України через проблеми з ареною

Ще один матч дограють у Києві
Вчора 23:26 180 0
ФХУ перенесла два матчі чемпіонату України через проблеми з ареною

Джерело - sport.ua.

Два матчі Дніпра та Київ Кепіталз, які мали відбутися 29 та 30 листопада у чемпіонаті України з хокею, переносяться на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба федерації хокею України.

Причина - проблеми з льодовим обладнанням на арені в Одесі.

Крім того, матч Дніпро - Тризуб, який був перерваний після першого періоду саме через проблеми на одеській арені, буде дограно у Києві 6 січня.

Гру продовжать з моменту зупинки.

Напередодні Кременчук розгромив Берсерків у 13 турі чемпіонату України.

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