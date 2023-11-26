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Кременчук - Харківські Берсерки 6:3: огляд матчу

Господарі здобули вольову перемогу
Сьогодні 19:41 178 0
Кременчук - Харківські Берсерки 6:3: огляд матчу
#Кременчук, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Кременчук святкував перемогу над Харківськими Берсерками у матчі 13-го туру чемпіонату України з хокею. 

Чемпіонат України з хокею
13 тур, 26 листопада

Кременчук - Харківські Берсерки 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Шайби: 1:0 – Брага (Андрющенко, Ігнатенко, - більш.), 04:43. 2:0 – Ігнатенко (Андрющенко, Брага), 14:32. 3:0 – Кривошапкін (Лялька, Матусевич), 17:21. 3:1 – Осадчий (Безуглий), 34:41. 3:2 – Бєлік (Пруський, - більш.), 38:17. 3:3 – Дуюн (Бєлік, О-др Резюк, - більш.), 39:07. 4:3 – Брага (Андрющенко, С. Тимченко), 44:43. 5:3 – Матвієнко (більш.), 51:25. 6:3 – Целогородцев (Лялька), 57:44

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