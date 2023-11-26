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Кременчук здобув вольову перемогу над Харківськими Берсерками у чемпіонаті України

Сьогодні 18:41 218 0
Кременчук здобув вольову перемогу над Харківськими Берсерками у чемпіонаті України
#Кременчук, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Кременчук святкував перемогу над Харківськими Берсерками у матчі 13-го туру чемпіонату України з хокею. 

Результат виглядав би пересічним, якби не вдаватися в деталі матчу. А вони такі, що після програного 0:3 першого періоду харків’яни змогли відігратися в Другому. У останній 20-хвилинці господарі все ж довели свою перевагу, однак простою їх перемогу не назвеш.

Чемпіонат України з хокею
13 тур, 26 листопада

Кременчук - Харківські Берсерки 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Шайби: 1:0 – Брага (Андрющенко, Ігнатенко, - більш.), 04:43. 2:0 – Ігнатенко (Андрющенко, Брага), 14:32. 3:0 – Кривошапкін (Лялька, Матусевич), 17:21. 3:1 – Осадчий (Безуглий), 34:41. 3:2 – Бєлік (Пруський, - більш.), 38:17. 3:3 – Дуюн (Бєлік, О-др Резюк, - більш.), 39:07. 4:3 – Брага (Андрющенко, С. Тимченко), 44:43. 5:3 – Матвієнко (більш.), 51:25. 6:3 – Целогородцев (Лялька), 57:44

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