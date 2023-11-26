Рейнджерс розібрався з Бостоном, Піттсбург здолав Торонто: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
26 листопада
26 листопада
Рейнджерс - Бостон 7:4 (3:2, 2:1, 2:1)
Лос-Анджелес - Монреаль 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Нью-Джерсі - Баффало 7:2 (4:0, 1:1, 2:1)
Піттсбург - Торонто 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Айлендерс - Філадельфія 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Сан-Хосе - Ванкувер 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Вегас - Арізона 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Колорадо - Калгарі 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
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