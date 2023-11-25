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Рейнджерс переграв Філадельфію, Нашвілл розгромив Сент-Луїс: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Сьогодні 09:45 131 0
Рейнджерс переграв Філадельфію, Нашвілл розгромив Сент-Луїс: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
25 листопада

Бостон – Детройт – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Філадельфія – Рейнджерс 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Чикаго – Торонто 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Сент-Луїс – Нашвілл 3:8 (1:3, 1:4, 1:1)

Вашингтон – Едмонтон 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

Нью-Джерсі – Коламбус 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Сан-Хосе - Монреаль 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:2)

Анагайм – Лос-Анджелес 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Баффало – Піттсбург 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Оттава – Айлендерс 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Флорида – Вінніпег 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Кароліна - Тампа-Бей 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)

Міннесота – Колорадо 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Даллас – Калгарі 4:7 (2:1, 2:2, 0:4)

Сіетл – Ванкувер 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

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