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Коламбус переміг Чикаго, Сент-Луїс дотис Аризону: результати матчів НХЛ

Сьогодні 11:00 182 0
Коламбус переміг Чикаго, Сент-Луїс дотис Аризону: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
23 листопада

Кароліна - Едмонтон 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Коламбус - Чикаго 7:3 (3:1, 4:0, 0:2)

Флорида - Бостон 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Тампа-Бей - Вінніпег 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Вашингтон - Баффало 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Детройт - Нью-Джерсі 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Піттсбург - Рейнджерс 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Айлендерс - Філадельфія 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Нашвілл - Калгарі 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Аризона - Сент-Луїс 5:6 (2:2, 3:3, 0:1)

Даллас - Вегас 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Сіетл - Сан-Хосе 7:1 (4:0, 1:0, 2:1)

Анагайм - Монреаль 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Колорадо - Ванкувер 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

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