Коламбус переміг Чикаго, Сент-Луїс дотис Аризону: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.
23 листопада
Кароліна - Едмонтон 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Коламбус - Чикаго 7:3 (3:1, 4:0, 0:2)
Флорида - Бостон 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Тампа-Бей - Вінніпег 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Вашингтон - Баффало 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Детройт - Нью-Джерсі 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Піттсбург - Рейнджерс 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Айлендерс - Філадельфія 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Нашвілл - Калгарі 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Аризона - Сент-Луїс 5:6 (2:2, 3:3, 0:1)
Даллас - Вегас 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Сіетл - Сан-Хосе 7:1 (4:0, 1:0, 2:1)
Анагайм - Монреаль 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Колорадо - Ванкувер 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!