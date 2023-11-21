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НХЛ планує провести турнір збірних

Топові збірні мають зіграти між собою
Сьогодні 19:56 202 0
НХЛ планує провести турнір збірних

Джерело - sport.ua.

НХЛ на лютий 2025 року планує проведення турніру збірних за аналогією з Кубком світу, який востаннє проходив у 2016 році.

Про це повідомляє ESPN.

Ліга точно планує запросити на турнір збірні США, Канади, Швеції та Фінляндії. Інші команди поки що під питанням. Точно не буде збірної росії навіть під нейтральним прапором.

Очікується, що разом з цим турніром НХЛ оголосить про те, що хокеїсти Ліги братимуть участь в Олімпіаді-2026. Гравці Ліги не брали участь в Олімпіаді з 2014 року.

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