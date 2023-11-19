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Кременчук розгромив Тризуб у чемпіонаті України

Матч завершився з рахунком 1:8
Сьогодні 22:21 155 0
Кременчук розгромив Тризуб у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Кременчук здобув розгромну перемогу над Тризубом у межах 10-го туру чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 1:8 на користь кременчуцького клубу.

Чемпіонат України з хокею
10 тур, 19 листопада

Тризуб (Київ) – Кременчук 1:8 (0:4, 0:2, 1:2)

Шайби: 0:1 – Середницький (Кругляков, С. Тимченко), 04:18. 0:2 – Кривошапкін (Матусевич, Матвієнко, - менш.), 11:34. 0:3 – Лялька (Варава, Кривошапкін, - більш.), 16:46. 0:4 – Геворкян (Кривенко, Варава), 17:15. 0:5 – Савицький (Федоров, Брага), 35:16. 0:6 – Кривошапкін (Целогородцев, Матусевич), 36:37. 0:7 – Брага, 43:49. 0:8 – Целогородцев (Матусевич), 44:38. 1:8 – Бондаренко (булліт), 52:07

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