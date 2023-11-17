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Київ Кепіталз переграли Тризуб у 10 турі чемпіонату України

Матч завершився з рахунком 2:4
Сьогодні 22:36 194 0
Київ Кепіталз переграли Тризуб у 10 турі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Київ Кепіталз переграв Тризуб у межах 10-го туру чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 2:4.

Чемпіонат України з хокею
10 тур, 17 листопада

Тризуб (Київ) – Київ Кепіталз 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Шайби: 1:0 – Черемнов (Бондаренко), 04:39. 1:1 – Таран (М. Олійник, Кривоножкін), 26:37. 1:2 – Берднікс (більш.), 36:46. 2:2 – Віт. Гаврилюк (Росляков, Швачка), 41:08. 3:2 – Дворник (Черненко, Берднікс, - більш.), 57:11. 2:4 – Панченко (Таран, - п.в.), 59:18

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