Сокіл мінімально переграв Кременчук у 10 турі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
Сокіл здобув перемогу над Кременчуком у межах 10-го туру чемпіонату України.
Матч завершився з рахунком 2:3.
Чемпіонат України з хокею
10 тур, 15 листопада
Кременчук - Сокіл (Київ) 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Шайби: 0:1 – Бородай (Разумов, Філімонов), 05:21. 1:1 – Матусевич (Середницький, Лялька), 27:41. 1:2 – Чердак (Бабинець),28:24. 2:2 – Кривошапкін (Лялька, Матусевич, - більш.), 38:13. 2:3 – Чердак (Бабинець, Бородай, - більш.), 40:26
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