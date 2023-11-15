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Сент-Луїс розгромив Тампу, Вашингтон переграв Вегас: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:32 179 0
Сент-Луїс розгромив Тампу, Вашингтон переграв Вегас: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

НХЛ - регулярний чемпіонат
15 листопада

Баффало - Бостон - 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Колумбус - Піттсбург - 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Монреаль - Калгарі - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Вашингтон - Вегас - 3:0 (1:0, 0:0, 0:0, 2:0)

Даллас - Аризона - 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Нешвілл - Анахайм - 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Сент-Луїс - Тампа-Бей - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0, 2:0)

Вінніпег - Нью-Джерсі - 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

Сан-Хосе - Флорида - 3:5 (1:1, 0:1, 0:1, 2:3)

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