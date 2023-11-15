Сент-Луїс розгромив Тампу, Вашингтон переграв Вегас: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
НХЛ - регулярний чемпіонат
15 листопада
Баффало - Бостон - 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
Колумбус - Піттсбург - 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Монреаль - Калгарі - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Вашингтон - Вегас - 3:0 (1:0, 0:0, 0:0, 2:0)
Даллас - Аризона - 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
Нешвілл - Анахайм - 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Сент-Луїс - Тампа-Бей - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0, 2:0)
Вінніпег - Нью-Джерсі - 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
Сан-Хосе - Флорида - 3:5 (1:1, 0:1, 0:1, 2:3)