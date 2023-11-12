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Вашингтон розгромив Айлендерс, Ванкувер поступився Торонто: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Сьогодні 10:33 242 0
Вашингтон розгромив Айлендерс, Ванкувер поступився Торонто: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

НХЛ - регулярний чемпіонат
12 листопада

Детройт - Коламбус 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

Вінніпег - Даллас 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Монреаль - Бостон 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Оттава - Калгарі 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Тампа-Бей - Кароліна 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Торонто - Ванкувер 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Айлендерс - Вашингтон 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Піттсбург - Баффало 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Нашвілл - Арізона 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)

Колорадо - Сент-Луїс 2:8 (0:3, 1:1, 1:4)

Сіетл - Едмонтон 1:4 (0:4, 0:0, 1:0)

Лос-Анджелес - Філадельфія 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

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