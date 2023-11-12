Вашингтон розгромив Айлендерс, Ванкувер поступився Торонто: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
НХЛ - регулярний чемпіонат
12 листопада
Детройт - Коламбус 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
Вінніпег - Даллас 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Монреаль - Бостон 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
Оттава - Калгарі 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Тампа-Бей - Кароліна 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Торонто - Ванкувер 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Айлендерс - Вашингтон 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Піттсбург - Баффало 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Нашвілл - Арізона 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)
Колорадо - Сент-Луїс 2:8 (0:3, 1:1, 1:4)
Сіетл - Едмонтон 1:4 (0:4, 0:0, 1:0)
Лос-Анджелес - Філадельфія 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
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