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Рейнджерс переміг Міннесоту, Піттсбург здолав Лос-Анджелес: результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:51 139 0
Рейнджерс переміг Міннесоту, Піттсбург здолав Лос-Анджелес: результати матчів НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

НХЛ - регулярний чемпіонат
10 листопада

Бостон – Айлендерс 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Детройт - Монреаль 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Рейнджерс - Міннесота 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Оттава - Ванкувер 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Тампа-Бей - Чикаго 3:5 (2:4, 0:1, 1:0)

Коламбус - Даллас 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Сент-Луїс - Арізона 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Вінніпег - Нашвілл 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Колорадо - Сіетл 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:1, 0:0)

Лос-Анджелес - Піттсбург 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Сан-Хосе - Едмонтон 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 1:1, 0:0)

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