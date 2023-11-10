Рейнджерс переміг Міннесоту, Піттсбург здолав Лос-Анджелес: результати матчів НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
НХЛ - регулярний чемпіонат
10 листопада
Бостон – Айлендерс 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Детройт - Монреаль 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
Рейнджерс - Міннесота 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Оттава - Ванкувер 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Тампа-Бей - Чикаго 3:5 (2:4, 0:1, 1:0)
Коламбус - Даллас 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
Сент-Луїс - Арізона 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Вінніпег - Нашвілл 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Колорадо - Сіетл 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:1, 0:0)
Лос-Анджелес - Піттсбург 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Сан-Хосе - Едмонтон 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 1:1, 0:0)
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