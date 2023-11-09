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Збірна України переграла Угорщину

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Збірна України переграла Угорщину

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею у рамках турніру Меморіал Шаркозі обіграла команду Угорщини. 

Матч завершився з рахунком 5:4.

Далі Україна зіграє проти Словенії та Італії.

Контрольний матч

09 листопада

Україна – Угорщина 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)

Шайби: 13:02 Варга - 0:1, Немеш - 0:2, 18:01 Ворона (Денискін) - 1:2, 26:11 Б.Горват (менш) - 1:3, 29:09 Мережко (Бородай, Панченко) - 2:3, 33:55 Балаж - 2:4, 37:05 Ворона (Пересунько - більш) - 3:4, 56:40 Пересунько (Мережко, Мазур) - 4:4, 57:52 Куцевич (Ворона) - 5:4

Воротарі: Дяченко - Д.Горват, Усик – 2-й, Андерсон – 6-й

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