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Піттсбург переграв Анагайм, Кароліна дотисла Баффало: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Сьогодні 08:32 112 0
Піттсбург переграв Анагайм, Кароліна дотисла Баффало: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

НХЛ - регулярний чемпіонат
08 листопада

Кароліна - Баффало 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Монреаль - Тампа-Бей 3:5 (0:4, 0:0, 3:1)

Рейнджерс - Детройт 5:3 (1:0, 4:0, 0:3)

Айлендерс - Міннесота 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Сент-Луїс - Вінніпег 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Арізона - Сіетл 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Калгарі - Нашвілл 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Анагайм - Піттсбург 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Колорадо - Нью-Джерсі 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Сан-Хосе - Філадельфія 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

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