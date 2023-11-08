Піттсбург переграв Анагайм, Кароліна дотисла Баффало: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
НХЛ - регулярний чемпіонат
08 листопада
Кароліна - Баффало 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Монреаль - Тампа-Бей 3:5 (0:4, 0:0, 3:1)
Рейнджерс - Детройт 5:3 (1:0, 4:0, 0:3)
Айлендерс - Міннесота 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Сент-Луїс - Вінніпег 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Арізона - Сіетл 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Калгарі - Нашвілл 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Анагайм - Піттсбург 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Колорадо - Нью-Джерсі 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Сан-Хосе - Філадельфія 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
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