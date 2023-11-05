Тампа-Бей обіграла Оттаву, Сент-Луїс здолав Монреаль: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
Едмонтон - Нашвілл 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Арізона - Вінніпег 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Сент-Луїс - Монреаль 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
Детройт - Бостон 5:4 (1:2, 1:1, 3:1)
Оттава - Тампа-Бей 4:6 (1:1, 0:3, 3:2)
Торонто - Баффало 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
Вашингтон - Коламбус 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Філадельфія - Лос-Анджелес 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Айлендерс - Кароліна 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
Чикаго - Флорида 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Міннесота - Рейнджерс 5:4 Б (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Сан-Хосе - Піттсбург 2:10 (0:2, 1:5, 1:3)
Сіетл - Калгарі 3:6 (2:1, 0:1, 1:4)
Ванкувер - Даллас 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Вегас - Колорадо 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
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