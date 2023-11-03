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Дніпро мінімально переграло Сокіл у чемпіонаті України

Зустріч завершилася з рахунком 3:2
Вчора 23:30 173 0
Дніпро мінімально переграло Сокіл у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру чемпіонату України з хокею Сокіл поступився Дніпру.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь херсонської команди.

Чемпіонат України з хокею
3 листопада

Дніпро (Херсон) – Сокіл (Київ) 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Щербак (Лєсніков), 13:30. 2:0 – Сидоренко (Стецюра, - менш.), 25:27. 2:1 – Бабинець (Чердак, Ромащенко), 34:46. 2:2 – Захаров (Качан, - менш.), 41:53. 3:2 – Крикля (Стоцький, Сидоренко), 59:12

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