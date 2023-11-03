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Айлендерс розгромив Вашингтон, Ванкувер закинув 10 шайб Сан-Хосе: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:35 160 0
Айлендерс розгромив Вашингтон, Ванкувер закинув 10 шайб Сан-Хосе: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

НХЛ - регулярний чемпіонат
03 листопада

Колумбус – Тампа-Бей  4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Детройт – Флорида  0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Рейнджерс – Кароліна  2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Оттава – Лос-Анджелес  2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Вашингтон – Айлендерс  0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Бостон – Торонто  3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по булітах - 2:0)

Міннесота – Нью-Джерсі 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Едмонтон – Даллас 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Аризона – Монреаль  3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Сіетл – Нешвілл  4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Вегас – Вінніпег  5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Сан-Хосе – Ванкувер  1:10 (0:4, 0:4, 1:2)

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