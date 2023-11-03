Айлендерс розгромив Вашингтон, Ванкувер закинув 10 шайб Сан-Хосе: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
НХЛ - регулярний чемпіонат
03 листопада
Колумбус – Тампа-Бей 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Детройт – Флорида 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Рейнджерс – Кароліна 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Оттава – Лос-Анджелес 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Вашингтон – Айлендерс 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Бостон – Торонто 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по булітах - 2:0)
Міннесота – Нью-Джерсі 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Едмонтон – Даллас 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Аризона – Монреаль 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Сіетл – Нешвілл 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Вегас – Вінніпег 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Сан-Хосе – Ванкувер 1:10 (0:4, 0:4, 1:2)