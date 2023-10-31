Молодіжна збірна України проведе збір у Чехії

Молодіжна збірна України з хокею проведе навчально-тренувальний збір у місті Хеб, Чехія.

Про це повідомляє ФХУ.

6-11 листопада українська команда зіграє під керівництвом нового головного тренера Андрія Срюбка три товариських поєдинки проти суперників з чеської Екстраліги U20 – Енергія (Карлові Вари), Динамо (Пардубіце) та Літвінов.

Цей збір стане заключним етапом підготовки нашої збірної до чемпіонату світу в дивізіоні 1B, що пройде 11-17 грудня в словенському Бледі. Суперниками "жовто-синіх" стануть Польща, Італія, Естонія, Хорватія та Словенія.

Склад команди на збір у Чехії

Воротарі: Роман Батіг (Динамо Пардубіце U20, Чехія), Андрій Малихін (Гронов, Чехія)

Захисники: Володимир Волков (Модре Крідла Слован, Словаччина), Олексій Дахновський, Андрій Пуздрановський (обидва – Кошице U20, Словаччина), Микола Косарєв (Форус/ Санднес U18, Норвегія), Микита Полоницький (Сокіл), Володимир Трошкін (Альтмуна U20, Швеція), Богдан Трущенко (Тургау U20, Швейцарія), Іван Шамардін (UHT Сабрес Освецім, Польща), Руслан Здоровець (Давос U20, Швейцарія)

Нападники: Степан Герасименко (Джуніор Кепіталс U20, Австрія), Ілля Дубський (Фехервар U20, Австрія), Олексій Євтехов (Динамо Пардубіце U20, Чехія), Нікіта Іващенко (Карскога U20, Швеція), Михайло Ковальчук (Напржод Янов, Польща), Ілля Крикля, Микита Сидоренко, Сергій Стецюра (всі – Дніпро), Іларіон Купріянов (Дукла Їглава U20, Чехія), Климентій Лисак (Оцеларі Трінец U20, Чехія), Олександр Шаповалов (ТПС U20, Фінляндія), Максим Андрієнко (Бад Тольц U20, Німеччина).

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