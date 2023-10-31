Кароліна переграла Філадельфію: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
НХЛ - регулярний чемпіонат
31 жовтня
Філадельфія - Кароліна - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Бостон - Флорида - 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0)
Піттсбург - Анахайм - 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 1:2)
Тампа-Бей - Сіетл - 3:4 (1:3, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1)
Вінніпег - Рейнджерс - 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Айлендерс - Детройт - 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)
Даллас - Коламбус - 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Аризона - Чикаго - 8:1 (3:1, 4:0, 1:0)
Вегас - Монреаль - 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1, 0:0, по булітах - 2:1)