Головне
Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча
Вчора 23:31 873
Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч 2023 року
Вчора 23:12 454
Мартінес - найкращий голкіпер 2023 року
Вчора 22:37 501
Беллінгем - найкращий молодий гравець 2023 року
Вчора 22:03 399
Шахтар розгромив Вікторію на шляху до півфіналу Кубка України
Вчора 16:58 911
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони
Вчора 16:47 12470 2
Миколенко увійшов у збірну 10-го туру АПЛ за версією WhoScored
Вчора 16:12 732
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря
Вчора 15:21 24017
Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи
Вчора 15:16 9622 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 12:37 76937
Прямі трансляції

Кароліна переграла Філадельфію: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:25 179 0
Кароліна переграла Філадельфію: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

НХЛ - регулярний чемпіонат
31 жовтня

Філадельфія - Кароліна - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Бостон - Флорида - 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0)

Піттсбург - Анахайм - 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 1:2)

Тампа-Бей - Сіетл - 3:4 (1:3, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1)

Вінніпег - Рейнджерс - 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Айлендерс - Детройт - 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)

Даллас - Коламбус - 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Аризона - Чикаго - 8:1 (3:1, 4:0, 1:0)

Вегас - Монреаль - 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1, 0:0, по булітах - 2:1)

Коментарі ()
Популярне зараз
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 12470 2
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 76937
Вікторія - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України Вікторія - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України 1415
Історія дня. За "Гуркіт у джунглях" Алі і Форман заробили по 5 мільйонів доларів, які сплатив… Каддафі Історія дня. За "Гуркіт у джунглях" Алі і Форман заробили по 5 мільйонів доларів, які сплатив… Каддафі 5507
Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи Марадоні виповнилося б 63 роки: еволюція та найкращі голи 9622 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24017
Рекомендуємо
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18641 3
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31350
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43498
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3137
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 26767
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 12470 2