Джерело - Чемпіон.
У матчі чемпіонату України з хокею Дніпро впевнено переграв Тризуб.
Дніпро - Тризуб 11:3 (3:0, 4:2, 4:1)
Шайби: 1:0 – Сидоренко (Крикля, Ратушний), 05:08. 2:0 – Стецюра (Крикля, Стоцький), 10:46. 3:0 – Пойманов (Д. Попережай, Ратушний), 11:54. 4:0 – Стоцький (Крикля, Сидоренко), 20:27. 5:0 – Кобильник (Ревука, Портний, - менш.), 23:28. 6:0 – Сидоренко (Стецюра, Ратушний), 35:22. 6:1 – Віт. Гаврилюк (Буняк, Бондаренко), 36:37. 7:1 – Ревука (Сидоренко, Крикля, - подв. більш.), 37:57. 7:2 – Віт. Гаврилюк (Зик, Бондаренко), 39:54. 8:2 – Масюк (Портний, Паламарчук), 47:59. 9:2 – Ратушний (Крикля, Стецюра), 48:42. 10:2 – Стецюра (Крикля, Сидоренко), 50:51. 11:2 – Ревука (Крикля, Стецюра, - більш.), 52:20. 11:3 – Швачка (М. Васильєв, Буняк), 59:12
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!