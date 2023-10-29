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Дніпро - Тризуб 11:3: огляд матчу

Дніпро набрав 17 очок і піднявся до топ-2
Вчора 23:08 175 0
Дніпро - Тризуб 11:3: огляд матчу
#ХК Дніпро, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату України з хокею Дніпро впевнено переграв Тризуб.

Чемпіонат України з хокею
7 тур, 29 жовтня

Дніпро - Тризуб 11:3 (3:0, 4:2, 4:1)

Шайби: 1:0 – Сидоренко (Крикля, Ратушний), 05:08. 2:0 – Стецюра (Крикля, Стоцький), 10:46. 3:0 – Пойманов (Д. Попережай, Ратушний), 11:54. 4:0 – Стоцький (Крикля, Сидоренко), 20:27. 5:0 – Кобильник (Ревука, Портний, - менш.), 23:28. 6:0 – Сидоренко (Стецюра, Ратушний), 35:22. 6:1 – Віт. Гаврилюк (Буняк, Бондаренко), 36:37. 7:1 – Ревука (Сидоренко, Крикля, - подв. більш.), 37:57. 7:2 – Віт. Гаврилюк (Зик, Бондаренко), 39:54. 8:2 – Масюк (Портний, Паламарчук), 47:59. 9:2 – Ратушний (Крикля, Стецюра), 48:42. 10:2 – Стецюра (Крикля, Сидоренко), 50:51. 11:2 – Ревука (Крикля, Стецюра, - більш.), 52:20. 11:3 – Швачка (М. Васильєв, Буняк), 59:12

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