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Кременчук закинув 11 шайб Харківським Берсеркам у чемпіонаті України

Берсерки програли 32-й матч поспіль.
Вчора 22:10 164 0
Кременчук закинув 11 шайб Харківським Берсеркам у чемпіонаті України
#Кременчук, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі чемпіонаті України з хокею Кременчук обіграв Харківські Берсерки.

Матч завершився з рахунком 11:0.

Берсерки програли 32-й матч поспіль.

Чемпіонат України

8 тур, 28 жовтня

Кременчук - Харківські Берсерки 11:0 (4:0, 3:0, 4:0)

Шайби: 1:0 – Лялька (Целогородцев, Матвієнко), 03:25. 2:0 – Лялька (Кривошапкін), 11:04. 3:0 – Матусевич (Лялька), 17:04. 4:0 – Лялька (Матвієнко), 19:52. 5:0 – Кривошапкін (Матусевич, - менш.), 28:00. 6:0 – С. Тимченко (Ігнатенко, Брага, - більш.), 33:09. 7:0 – Кривошапкін (Лялька, Матусевич), 35:13. 8:0 – Целогородцев (Лялька, Кривошапкін), 44:36. 9:0 – Целогородцев (Лялька, Кривошапкін), 53:24. 10:0 – В’яч. Андрущенко (Дука), 56:53. 11:0 -  С. Тимченко (Ігнатенко, Брага), 57:58

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