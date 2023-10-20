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Тризуб переграв Харківських Берсерків у матчі чемпіонату України

Зустріч завершилася з рахунком 7:4 на користь киян
Сьогодні 22:20 72 0
Тризуб переграв Харківських Берсерків у матчі чемпіонату України
#Харківські Берсерки, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Київський Тризуб здобув перемогу над харківськими Берсерками в матчі регулярного чемпіонату України.

Зустріч завершилася з рахунком 7:4 на користь киян.

Чемпіонат України з хокею
20 жовтня

Тризуб Київ – Харківські Берсерки 7:4 (2:2, 2:1, 3:1)

Шайби: 0:1 – В. Мурин (Безуглий, Резюк), 04:41. 1:1 – Б. Поліщук (Зик), 06:05. 1:2 – Обремський (Абаджян), 10:05. 2:2 – Осадчий (Черемнов, - більш.), 19:14. 3:2 – К. Бондаренко (Грицюк, - менш.), 27:14. 4:2 – Грицюк (Зик, К. Бондаренко, - більш.), 28:19. 4:3 – Омельчук (Резюк, Карнаух), 31:28. 5:3 – Зик (К. Бондаренко, Б. Поліщук), 44:13. 6:3 – Дворецький (К. Бондаренко), 46:14. 7:3 – Б. Поліщук (Зик, Бондаренко), 49:06. 7:4 – Безуглий (Абдуллаєв, Наливайко), 50:56

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