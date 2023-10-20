Київ Кепіталз здобули наразі найяскравішу перемогу в своїй недовгій історії

Джерело - Чемпіон.

У матчі п’ятого туру чемпіонату України з хокею Київ Кепіталз розгромила чинних володарів Кубка України.

Героями зустрічі стали голкіпер Борис Бабік, який зробив шатаут, а також найкращий бомбардир чемпіонату Ярослав Панченко, який закинув свої сьому і восьму шайби в турнірі.

Чемпіонат України з хокею

19 жовтня

Київ Кепіталз - Кременчук 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

Шайби: 1:0 - Панченко, 24:25. 2:0 - Куцевич (Панченко, Черненко, - більш.), 29:56. 3:0 - Черненко (Куцевич, Берднікс), 32:39. 4:0 - Кривоножкін (Дворник), 44:10. 5:0 - Панченко, 53:17. 6:0 - Дворник (Моксунен), 54:28