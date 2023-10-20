Визначено пари плей-оф у хокейній Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У хокейній Лізі чемпіонів завершився основний раунд (регулярний сезон).
24 команди грали за швейцарською системою у 6 турів. Усі команди розміщені в одній турнірній таблиці, без поділу на групи.
Клуби, які в основному раунді посіли місця з 1-го по 16-те, вийшли до плей-оф і продовжать боротьбу до 1/8 фіналу за схемою: 1–16, 2–15, 3–14, 4–13, 5–12, 6–11, 7–10, 8–9.
Фінський Лукко, за який виступає український форвард Данило Трахт, у 1/8 фіналу зустрінеться з австрійським Інсбруком.
У плей-оф вийшли команди зі Швеції (3), Чехії (3), Фінляндії (3), Німеччини (3), Швейцарії (3) та Австрії (1).
Цікаво, що з сезону 2024/25 гра зі швейцарською системою без поділу на групи буде введена і у футбольній Лізі чемпіонів.
Адлер Мангейм (Німеччина) [1] - Рапперсвіль (Швейцарія) [16]
Векше (Швеція) [2] - Інгольштадт (Німеччина) [15]
Лукко (Фінляндія) [3] - Інсбрук (Австрія) [14]
Фер'єстад (Швеція) [4] - Біль (Швейцарія) [13]
Шелефтео (Швеція) [5] - Оцеларжі Тршинець (Чехія) [12]
Ільвес (Фінляндія) [6] - Динамо Пардубіце (Чехія) [11]
Женева-Серветт (Швейцарія) [7] - РБ Мюнхен (Німеччина) [10]
Лахті Пеліканс (Фінляндія) [8] - Вітковіце (Чехія) [9]