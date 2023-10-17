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Лялька: На столі вже був паспорт росії та контракт у команду КХЛ

Форвард не наважився брати громадянство рф
Сьогодні 16:26 300 0
Лялька: На столі вже був паспорт росії та контракт у команду КХЛ

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України з хокею та форвард Кременчука Віталій Лялька у молодому віці міг отримати російський паспорт.

Про це заявив сам хокеїст.

"Мені було 18 років. Я вже бачив на столі свій російський паспорт, але я не давав згоду. Було банальне тренування, перед ним заходжу до тренерів і бачу, що лежить "лівий" паспорт і 5-річний контракт в команду КХЛ. Достатньо нормальний контракт.

Мені кажуть: "Це може бути твій контракт, але тобі треба взяти цей паспорт". Я був взагалі не готовий до такого. Але був ще один нюанс - треба, щоб у мене було тільки російське громадянство. Я кажу: "Та ні, хлопці. Такого не буде". На цьому історія закінчилася. Мені взагалі вже було страшно, що зараз буде. Чесно кажучи, в 18 років ти розумієш, але не до кінця. Я не до кінця розумів, що взагалі відбувається, чого від мене хочуть і чому я маю рвати свій паспорт.

Це вже дуже насторожує і, слава Богу, що я одразу відмовився брати російський паспорт і на цьому все закінчилося", - розповів Лялька.

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